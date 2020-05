Il portiere del Gimnasia di Maradona si tatua Benji Price: è il tattoo migliore del mondo

Jorge Broun, numero 1 della squadra di Diego Maradona, il Gimnasia, ha scelto di tatuarsi il portiere del celebre cartone Benji Price. C’è chi dice che questo sia il miglior tatuaggio al mondo.

I tatuaggi si sa, caratterizzano in modo permanente quello che sei e a quanto pare, Jorge Fatura” Broun, portiere del Gimnasia di Diego Maradona, voleva rimarcare ancor di più il suo ruolo in campo.

Da portiere a portiere, Broun si è infatti tatuato sull’avambraccio un eroe dei cartoni di tutti i tempi: Benji Price, il portiere di Holly&Benji.

Faccia e braccio teso, l’effetto voluto da Fatura” ha una precisa motivazione: la mano del #1 del Gimnasia è un prolungamento del tattoo, quindi è come se fosse lo stesso Benji Price a parare un tiro degli avversari.

Il tatuaggio particolare è diventato virale scatenando commenti e risposte da parte dei fan, addirittura c’è chi pensa che per creatività o comunque per risoluzione minuziosa, quello di Broun sia il tatuaggio migliore del mondo.

Voi che ne pensate? Di certo, quando si potrà tornare in campo anche in Argentina, Diego Maradona potrà contare su un uomo in più” in porta, e chissà che Benji non porti Fortuna a Jorge Broun!

