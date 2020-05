Il Real Estelì è campione del Nicaragua: primo titolo ai tempi del Coronavirus

La stagione nel paese centroamericano non si è mai fermata nonostante la pandemia da Covid-19 e il Real Estelì ha conquistato il titolo della "Primeira Liga". Partita a porte chiuse e niente festa per le strade, ma al momento della consegna del trofeo non sono mancati assembramenti e foto di gruppo.

La pandemia da Covid-19 ha fermato sostanzialmente tutti gli eventi sportivi nel mondo: tra i pochi a continuare come nulla fosse è stato il campionato di calcio del Nicaragua, la "Primeira Liga", che la scorsa notte ha incoronato campione il Real Estelì. Si tratta così del primo "Scudetto" assegnato al tempo del Coronavirus.

La sfida, giocata a porte chiuse e con tutti i presenti in panchina, a bordocampo e i giornalisti muniti di mascherina, ha visto i biancorossi battere 3-1 il Managua fra le mura amiche e laurearsi così campioni del Nicaragua dopo l'1-1 della sfida di andata. Niente festa per le strade, come da divieto delle autorità, locali e calcistiche, anche se si è saputo che molti componenti di 'Pasion Azul', gruppo ultrà del Managua formato da un'ottantina di persone, si sono riuniti in case private per seguire la partita dalla televisione.

E soprattutto i giocatori del Real Estelì non hanno fatto a meno di gioire in campo e non sono riusciti ad evitare momenti di assembramento quando è stato consegnato il trofeo e poi per le tradizionali foto ricordo, compresa quella di squadra. "Presto torneremo ad abbracciarci e a far sentire la passione per i colori che amiamo nel luogo più consono, le gradinate di uno stadio", recita la nota diffusa dalla 'Liga Primera' nicaraguense.

