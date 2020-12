Ecco, record “non riconosciuto” dal Santos, storico club brasiliano in cui fece la storia Pelé. Il Santos ha infatti polemicamente pubblicato un lungo articolo sul proprio sito ufficiale (qui per chi fosse interessato) a firma Fernando Ribeiro, esperto di numeri che fa parte della Asociación de Investigadores e Historiadores del Santos FC (Assophis). Nel testo si sostiene che i gol di Pelé sarebbero in realtà 1.091 perché si devono contare anche quelli realizzati in amichevole. Una teoria sostenuta dal fatto che “furono reti siglate contro le principali squadre del tempo, l'América e il Colo Colo (Cile) hanno subito nove reti ciascuno da Pelé; l'Inter altri otto gol". L'elenco dei club "puniti" dal fenomeno brasiliano è lungo e di peso: River Plate, Boca Juniors, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica "e il Barcellona dove Messi gioca subì 4 gol in quattro partite".