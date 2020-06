Il Siviglia pareggia ancora: 2-2 col Villarreal, l'Atletico può salire al terzo posto

Villarreal's Spanish defender Pau Torres (R) scores during the Spanish league football match Villarreal CF against Sevilla FC at La Ceramica stadium in Vila-real on June 22, 2020

Terzo pari di fila per la squadra di Lopetegui da quando è ripresa la Liga. Villarreal avanti due volte con Alcacer e Torres, il Siviglia risponde con Escudero e El Haddadi.

Non c'è due senza tre. Il Siviglia centra il terzo pari di fila: dopo Levante e Barcellona, la banda Lopetegui impatta in un divertente 2-2 sul campo del Villarreal, in un match giocato in rincorsa. Padroni di casa avanti con Paco Alcacer, risposta ospite di Escudero. Ma il primo tempo si chiude col gol nel recupero di Torres e Sottomarino Giallo di nuovo avanti. È infine di El Haddadi la rete che sigilla il risultato definitivo. Suso gioca solo il primo tempo, prima di essere sostituito da Ocampos. Un altro ex milanista, Carlos Bacca, si accontenta degli ultimi scampoli di partita. Il Siviglia sale a quota 53, un punto più di un Atletico Madrid che ha una partita in meno. Villarreal quinto insieme al Getafe e in piena corsa per l'Europa.

