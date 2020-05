Il virologo Pregliasco: “Da luglio possibile una piccola parte di tifosi negli stadi"

Dal nostro partner OAsport.it

Sono giorni caldi per la decisione definitiva in merito alla ripresa della Serie A, che potrebbe essere calendarizzata per il 13 o per il 20 giugno. Ovviamente, nel caso si ripartisse, le partite verrebbero disputate a porte chiuse, ma non è da escludere che più avanti, magari a partire dalla metà di luglio, le cose possano cambiare e si possa consentire l’ingresso a un numero limitato di spettatori. A dichiararlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano, nonché direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi.

Intervistato da Radio Punto Nuovo, Pregliasco non ha chiuso a tale prospettiva:

Serie A Douglas Costa: "A causa degli infortuni ho pensato di smettere" DA 2 ORE

"Da metà luglio possibile una piccola fetta di spettatori negli stadi? Sì, è possibile. Per ridurre quanto più possibile la circolazione del virus, è comunque giusto agire con cautela. Il calcio può ripartire a porte chiuse. Ciò che stiamo facendo è quello di procedere gradualmente".

Andando oltre il calcio, il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi ha affermato:

"Spero arrivi presto un vaccino, ma ancora non sappiamo se questo virus dà un’immunità per lungo o breve periodo. La disponibilità effettiva di un vaccino richiede un anno, un anno e mezzo come minimo: per ora bisogna convivere con il virus. Risalita curva pandemica? È un rischio che esiste e a cui dobbiamo pensare, attrezzandoci per evitare altri dolori. Più contatti, più possibilità di avere dei focolai. La sfida sarà quella di riuscita di individuarli per tempo e limitarne la diffusione. A oggi possiamo confermare che il contatto stretto è meno di un metro per più di 15 minuti. Ovviamente chi starnutisce o tossisce emette una quantità enorme di goccioline, questo è il rischio. Sicuramente il contatto stretto è quello più pericoloso, ma anche la via indiretta degli oggetti, contatti conseguenti, non sono da sottovalutare".

Serie A Lega Serie A, la proposta: far ripartire il campionato il 13 giugno con 4 recuperi DA 3 ORE

Play Icon