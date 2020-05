In Bolivia il campionato più difficile: un esonero ogni 40 partite. La Serie A è soltanto 58esima

Bolivia's Always Ready team poses before their Copa Sudamericana football match against Colombia's Millonarios at Hernando Siles Stadium, in La Paz, Bolivia, on February 20, 2020.

Secondo uno studio effettuato dal CIES, in Bolivia un allenatore regge in media soltanto 40 partite prima di essere esonerato: il record degli ultimi cinque anni va alla squadra del Real Potosi, con ben 20 cambi in panchina. La Serie A si piazza al 58° posto in classifica, mentre il campionato più tranquillo è quello svedese.

Non è la Serie A e nemmeno uno degli altri cinque campionati più importanti d'Europa: se siete un allenatore, il torneo più duro e massacrante è senza dubbio quello della Bolivia. Secondo uno studio realizzato dal CIES (l'Osservatorio internazionale sul calcio), negli ultimi cinque anni (gennaio 2014-dicembre 2019) le squadre boliviane sono quelle che hanno registrato il tasso di turnover più elevato in panchina: un allenatore, in media, è durato soltanto 40.6 partite. La media è stata di 9 cambi di manager per ogni squadra, con il record del Real Potosi, capace di silurare ben 20 tecnici nel giro di cinque anni, uno ogni 11 gare.

Il podio di questa poco invidiabile classifica è tenuto da squadre sudamericane: alle spalle del Real Potosi, infatti, si piazzano il Cusco (Perù), con 16 tecnici cambiati (12.4 partite di media) e il Luqueno (Paraguay), con 15 allenatori (14.6 partite di media).

Italia 58esima in classifica, in Svezia il torneo più tranquillo

E l'Italia? La nostra Serie A si piazza al 58esimo posto con una media di 3.9 cambi di guida tecnica per squadra. La formazione meno virtuosa è l'Udinese, che ha registrato 10 differenti allenatori (19.1 gare in media a testa), seguita da Milan e Genoa con 7 (27.3 gare) e da Inter e Sampdoria con 6 (31.8 gare).

Le situazioni più tranquille si vivono in Svezia, il campionato meno stressante in assoluto per gli allenatori, con soli 2.6 cambi in panchina per squadra negli ultimi 10 anni. Tra le big a livello mondiale, Barcellona e Atletico Madrid hanno visto avvicendarsi soltanto due tecnici, mentre il primato va alla formazione del Motagua (Honduras), sempre rimasta fedele al manager argentino Diego Vasquez.

