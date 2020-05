In gravi condizioni Andrea Rinaldi, giovane del vivaio dell'Atalanta in prestito al Legnano

Il diciannovenne si è sentito male venerdì sera mentre era a casa, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale e ora è in rianimazione.

Brutte notizie per il mondo del calcio, che nulla hanno a che fare con il Covid-19. Andrea Rinaldi, giovane proveniente dal vivaio dell'Atalanta e ora in prestito al Legnano, in Serie D, versa in gravissime condizioni: è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Varese a causa di un aneurisma cerebrale.

Il 19enne stava svolgendo venerdì degli esercizi di allenamento nella propria casa, quando ha avuto un malore. La famiglia l'ha soccorso e ha chiamato l'ambulanza, con la quale è stato trasportato in ospedali, già in pericolo di vita.

Ora Andrea sta lottando per evitare la tragedia. In bocca al lupo a lui e a tutti i suoi cari. Forza Andrea!

