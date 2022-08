Calcio

Incredibile in Brasile! Portiere amatore viene intervistato dopo una partita e confonde il nome della fidanzata

CALCIO - Durante un'intervista post partita di una sfida di un torneo amatoriale a San Paolo, in Brasile, il portiere dell'Esperanca, Kainan, manda un abbraccio alla sua fidanzata ma sbaglia il nome. Svarione clamoroso per l'MVP di quella partita contro il Vic Vlc conclusasi in pareggio 1-1 grazie alle sue parate. Sconosciuto il motivo di questo lapsus, sicuramente non sarà contenta la ragazza.

00:00:24, un' ora fa