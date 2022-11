Alsenese-Brescello, siamo in Promozione. L'arbitro del match applica alla lettera il regolamento in occasione del calcio di rigore accordato ai padroni di casa al minuto 94', a tempo ormai scaduto e sul risultato di 1-1: il direttore di gara chiarisce che al termine dell'azione avrebbe fischiato la fine del match e così fa, come potete vedere nel video qui sotto (purtroppo sprovvisto di audio).

L'attaccante Cerati tira, il portiere avversario Bondioli respinge, la palla torna sui piedi del centrocampista, che segna a porta vuota. 2-1? No, perché nel frattempo l’arbitro ha già fischiato la fine dell'incontro, per la rabbia dei giocatori dell'Alsenese.

