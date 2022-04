Fa rumore, e non potrebbe essere altrimenti, la lunga squalifica comminata al portiere del Lys Gomis, ex giovanili del Toro e con un passato tra Serie A, Serie B e Serie C: oggi gioca in Seconda Categoria, girone F, con la maglia del Genola ma per rivedere il campo dovrà attendere il 13 ottobre 2023.

Condotta gravemente violenta

Secondo quanto riportato dal Comunicato Ufficiale del 13 aprile, Gomis è stato squalificato "Per condotta gravemente violenta, ingiuriosa e minatoria nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in una volontaria ed ingiustificata aggressione fisica nei suoi confronti, che gli provocava altresì dolore. Nello specifico, dopo la convalida della rete del 3 a 3, il Signor Gomis raggiungeva di corsa l'arbitro che si dirigeva a centro campo e lo afferrava per il collo, provocandogli dolore, oltre ad insultarlo ripetutamente. Intervenivano in difesa del direttore di gara alcuni giocatori di ambo le compagini. Al termine della partita, mentre l'arbitro raggiungeva gli spogliatoi scortato dai Dirigenti della squadra ospite nonché da giocatori di entrambe le Società, dopo aver subito ulteriore aggressione fisica da un altro tesserato del Genola, il Signor Gomis continuava a insultarlo e minacciarlo, con una tale veemenza da indurlo a richiedere l'intervento di una volante dei Carabinieri, ai quali veniva esposto l'accaduto".

Lys Gomis, contattato da “La Stampa”, ha dichiarato: "I fatti non sono andati così. Con la società faremo presto ricorso. Non sono un violento. In 16 anni di carriera professionistica, non ho mai avuto e creato problemi"

La sua carriera

Cresciuto nelle giovanili del Cuneo, Gomis è passato al Torino, squadra nella quale ha anche esordito in Serie A il 30 novembre 2013: dopodiché il portiere senegalese classe 1989 ha girato l'Italia: Casale, Ascoli, Trapani, Paganese, Teramo e Timisoara (Romania), prima di scendere tra i dilettanti. Ritiratosi per problemi al ginocchio nel 2021, assume il ruolo di preparatore dei portieri per il settore giovanile del Busca Calcio, club dilettantistico del cuneese e torna a giocare nei dilettanti in seconda categoria per il GSD Genola.

