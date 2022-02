Calcio

Infantino: "Guerra Russia-Ucraina? Grande preoccupazione, sanzioni FIFA arriveranno quando..."

CALCIO - Il presidente dlla FIFA Gianni Infantini ha parlato dell'attacco militare della Russia all'Ucraina non nascondendo l'ansia per questa situazione: "Viviamo con grande preoccupazione i recenti avvenimenti, condanniamo l’uso della forza da parte della Russia. Sanzioni? Analizzeremo la questione, purtroppo nel mondo ci sono tanti Paesi in conflitto e dobbiamo occuparci di queste situazioni".

00:01:34, un' ora fa