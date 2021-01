Se un gol di un portiere è già storia, vederlo fare direttamente dalla propria porta non può che essere un evento da Guinnes dei primati. Tom King , portiere del Newport County, club di League Two inglese (la 4^ divisione), ha stabilito il record mondiale per il gol segnato da più lontano. La dinamica non può che essere una: al minuto 12 il portiere ha effettuato una rimessa dal fondo, complice il forte vento a favore e un rimbalzo davanti all'area di rigore avversaria, la sfera ha beffato il collega Griffith del Cheltenham con una parabola imprendibile.