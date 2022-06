Calcio

Insigne: "Addio alla Nazionale? Per me è presto, anche se vado in Canada"

NAZIONALE - Le parole di Lorenzo Insigne alla vigilia di Italia-Argentina, match tra le vincenti degli ultimi Europei e Copa America. Il giocatore rivela che non ha intenzione di lasciare la Nazionale, neanche ora che lascia il Napoli per andare a giocare in Canada.

00:00:34, Ieri A 19:03