Insulti razzisti e sessisti sui social, sospeso un giovane calciatore del Monregale

Marco Rossi, 19 anni e calciatore di una società di seconda categoria piemontese, è stato sospeso dalla società per frasi razziste e sessiste nei confronti di una donna di colore.

Marco Rossi, 19 anni e calciatore di una società di seconda categoria piemontese, è stato sospeso dalla società per un video pubblicato sui social mesi fa in cui venivano pronunciate frasi indegne nei confronti di una donna di colore.

C'è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti. Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne*ra.

Queste sono solo alcune delle frasi difficilmente ripetibili pronunciate dal giovane calciatore piemontese nei confronti di una donna di colore. Il video, realizzato nel mese di febbraio, ha con il passare dei mesi fatto il giro d’Italia, transitando da influencer a giornali fino poi ad arrivare anche alla FIGC e al Monregale, società di seconda categoria piemontese in cui il ragazzo militava.

Video e dichiarazioni disumane che non potevano certo passare inosservate, tanto da portare la stessa società cuneese a dichiarare lo scorso 19 giugno di voler prendere provvedimenti nei confronti del proprio tesserato. Gli stessi che, adesso, sono stati messi in atto una volta per tutte, sotto forma di sospensione dalla squadra.

Le reazioni

Sono disgustato per le frasi razziste e sessiste, diffuse dai media in queste ore, pronunciate dal giovane calciatore del Monregale Calcio

E' quanto ha dichiarato il Ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora, dimostrandosi pienamente a favore della decisione di sospendere il calciatore. ‘’Lo sport deve essere veicolo di trasmissione di valori sani: non è accettabile che uno sportivo, un ragazzo giovane, si esprima in questo modo’’ ha poi concluso il ministro sulla propria pagina Facebook.

In merito si è espresso attraverso una nota anche l’avvocato dello stesso Marco Rossi definendo come il video sia stato diffuso all’insaputa del calciatore e di come lo stesso ‘’dopo giorni di riflessione trascorsi nel dolore, si scusa oggettivamente ed a prescindere con quanti possano essersi sentiti toccati su un tema con cui giustamente è molto difficile scherzare, forzare la mano, provocare anche nel proprio privato’’.

