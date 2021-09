Dall'Austria arriva una notizia incredibile. Il giocatore russo Raschid Arsanukaev, in forza al Viktoria 62 Bregenz (nona serie austriaca), si è preso una maxi squalifica di 48 giornate in seguito ad una testata rifilata a un avversario. L'episodio è avvenuto nel corso della gara con il SPG Gofis/Satteins, quando il giocatore, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, è completamente impazzito.

Arsanukaev si è scagliato contro un avversario e l'ha colpito con una violenta testata (intervento chirurgico e prognosi di qualche giorno per il malcapitato). Un gesto scellerato che si è tramutato in una maxi squalifica di 48 giornate e nell'immediato licenziamento da parte del club, che ha interrotto il contratto in essere.

