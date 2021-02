Sono settimane decisamente turbolenti per il gruppo Suning che, impegnato in Italia nella trattativa per la cessione delle quote di maggioranza dell'Inter, deve affrontare anche una crisi tecnica che riguarda l'altra squadra di famiglia, lo Jiangsu: l'allenatore Cosmin Olaroiu, infatti, ha deciso di rassegnare le dimissioni rescinendo il contratto che lo legava al club cinese. Insieme a lui hanno dato l'addio al club anche i componenti dello staff.