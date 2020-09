Calcio

Inter-Chelsea, possibile scambio Brozovic-Kanté: la giornata di calciomercato in 1 minuto

In attesa di annunciare l’acquisto di Kai Havertz dal Leverkusen, il club di Abramovich vuole rinforzare il proprio centrocampo. I Blues, in vista della prossima annata, hanno già confermato la permanenza di Kovacic e Jorginho, entrambi calciatori assai graditi al tecnico inglese. Qualche dubbio in più, invece, nei confronti di N’Golo Kanté, a causa di una passata stagione tra luci e ombre

