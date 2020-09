19' RIGORE PER LA FIORENTINA, MA IL VAR DICE NO - Lukaku in profondità per Lautaro Martinez: l'argentino, in area, evita Biraghi con una finta ma al momento di calciare viene anticipato da Caceres e cade. Calvarese non ha dubbi: indica il dischetto del rigore e ammonisce il difensore della Fiorentina. Il direttore di gara, però, viene richiamato al VAR: rivede l'azione e cambia idea perché l'intervento di Caceres è sul pallone. Niente rigore per l'Inter e niente giallo per il difensore viola.