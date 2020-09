Riuscito l'esperimento di Stefano Sensi come play davanti alla difesa in luogo di Brozovic. Dell'ex Sassuolo le due "biglie" consegnate a d Hakimi in fascia per i gol dell'1-0 e del 2-0. Rapidità e visione di gioco periferica: se sta bene deve essere un titolare di questa squadra.

Deja-vu non proprio rassicurante per i tifosi nerazzurri che sono tornati a vedere Perisic all'opera in fascia, palesando i vecchi limiti, a perdere costantemente un tempo di gioco. Troppi i cross gettati al vento: il giocatore non si discute tecnicamente, ma nell'Inter di Conte (con 3-5-2 come dogma) pare non azzeccarci troppo.