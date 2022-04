L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti già noto per la sua grande generosità e vicinanza ai suoi lavoratori, ha deciso di donare il proprio stipendio del 2021 da 1,5 milioni di euro ai dipendenti di Saras – azienda leader nel settore dell'energia e della raffinazione, di cui è Presidente Unico - che si trovano in cassa integrazione.

Moratti, secondo quanto comunicato da Saras nella relazione relativa all’esercizio precedente, nel 2020 ha percepito un compenso di 1.545.000 euro, di cui 45 mila di compenso fisso determinato dall’assemblea degli azionisti. Saras è reduce da un 2021 con una perdita di 136 milioni, cifra comunque migliore rispetto ai 197 milioni ‘persi’ l’anno prima.

Ecco il comunicato della Società:

"Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non attribuire al Presidente alcun compenso annuo (ai sensi dell’art. 2389, co. 3 c.c.) in aggiunta all’emolumento stabilito dall’Assemblea – si legge nella relazione – e ciò alla luce della proposta , formulata dal Presidente stesso, di destinare l’importo ipotizzato dal Comitato Remunerazione a titolo di compenso ai sensi dell’art. 2389 co. 3 c.c. a concorrere alle iniziative da intraprendere a beneficio dei dipendenti del Gruppo in cassa integrazione”.

