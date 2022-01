Stefano Sensi lascia temporaneamente l'Inter e passa alla Sampdoria in prestito secco fino al 30 giugno. Il trasferimento, che era nell'aria da un paio di settimane, è diventato ufficiale come si legge sul sito della Lega Serie A. Sensi era stato acquistato dall'Inter nell'estate 2019 e, dopo un ottimo avvio in nerazzurro, ha pagato a caro prezzo una serie di infortuni che lo hanno pesantemente condizionato. Sensi lascia i nerazzurri a distanza di una decina di giorni dalla sua ultima presenza ufficiale, agli ottavi di Coppa Italia contro l'Empoli lo scorso 19 gennaio a San Siro: in quell'occasione era stato proprio lui a segnare la rete del definitivo 3-2 ai supplementari che aveva regalato alla squadra di Simone Inzaghi il passaggio ai quarti di finale.