Una buona notizia per Antonio Conte in vista della trasferta di martedì sera in Champions sul campo del Real Madrid: Milan Skriniar è finalmente risultato negativo al Covid-19. Come riporta Sky Sport il difensore slovacco, che era tornato in Italia nella giornata di mercoledì dopo avere osservato un periodo di quarantena in patria, si è sottoposto a un tampone nella giornata di venerdì il cui esito negativo gli consentirà di tornare a lavorare con il resto del gruppo nel rispetto di quanto previsto dal protocollo sanitario.