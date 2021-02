Mentre prosegue la ricerca di nuovi investitori per la cessione delle quote di maggioranza dell'Inter, Suning starebbe pensando anche a una sorta di piano B per rimanere in sella al club nerazzurro. Lo scrive il Sole 24 Ore secondo cui il gruppo che fa capo alla famiglia Zhang avrebbe avviato una serie di contatti con grandi fondi di investimento e gruppi finanziari con l'obiettivo di ottenere un finanziamento.