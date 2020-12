E' stato categorico il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, intervistato dal portale sloveno " 24ur ". Secondo il numero uno del calcio continentale, infatti, un campionato che radunerebbe i migliori club europei togliendoli, quindi, dai club domestici, non è assolutamente in programma a livello organizzativo . Ceferin ha sottolineato: " Si tratta di un'idea che il presidente del Real Madrid da una trentina d'anni, ma che non trova consensi. Che io sappia, infatti, i due candidati presidenti del Barcellona non sono d'accordo, stessa cosa dicasi per Bayern Monaco, Juventus e club inglesi: tutti contrari ".

Ceferin ha anche parlato dell'evoluzione della Champions League in corso: "Non è escluso che la finale di Istanbul sia seguita dagli spettatori: certo, tutto dipende da come andrà la campagna di vaccinazione a livello internazionale e, a tal proposito, al momento non si possono fare pronostici. Certamente, almeno fino al 2024 e per una questione di diritti tv già venduti, escluderei l'ipotesi final eight che ha contraddistinto la precedente edizione: fu una soluzione di totale emergenza".