Da Fashanu ad Akinfenwa, il gigante che ha fatto tornare grande il Wimbledon

Finale playoff League Two inglese: Wembley, Wimbledon in trionfo

Il mitico club che trionfò in Fa Cup nel 1988 contro il Liverpool, promosso in League One dopo lo spareggio vincente contro il Plymouth Argyle. Grazie a "The Beast", che dopo aver realizzato il suo sogno a Wembley, ha lasciato la squadra. E' prima di tutto il trionfo dei tifosi, che hanno preferito ripartire dalle ultime divisioni del calcio inglese, piuttosto che ritrovarsi a Milton Keynes.

C'era una volta la "Crazy Gang". C'era una volta il mitico Wimbledon. E c'è ancora oggi, all'indomani della promozione in League One, giunta grazie alla vittoria di Wembley contro il Plymouth Argyle, che ha sancito un altro grande passo per tornare tra i grandi. Questo, grazie al lavoro, meticoloso e appassionato, dei propri tifosi. Appassionatissimi. Che, nel 2002, proprio non ce l'han fatta a vedere i diritti del club di cui erano innamorati assorbiti dall'anonimato di Milton Keynes, squadra e città senza un briciolo di storia.

Tifosi al comando

Da lì è partita una scalata entusiasmante ma, allo stesso tempo, oculata: i tifosi presiedono e controllano affinché il passo non sia mai più lungo della gamba. Perché l'incubo della bancarotta è ancora una ferita aperta e, tra i grandi, ci si ritorna con due concetti chiave: fatica - se la promozione alla categoria non arriva l'anno in corso, ci si riproverà in quello a venire, senza drammi - ed epica dei propri beniamini.

Da Fashanu ad Akinfenwa: per tornare grandi. Anzi, giganti

Lo fu per John Fashanu tra gli anni '80 e '90, lo è oggi con Adebayo Akinfewa, il bomber gigante, "The Beast", come viene chiamato in Inghilterra, che come il suo illustre predecessore, condivide ruolo ed origini nigeriane del padre. Ve lo ricordate? Passò agli onori della cronaca il 5 gennaio 2015 per aver realizzato il gol del momentaneo pareggio contro il Liverpool in Fa Cup.

Finale playoff League Two inglese: Wembley, l'esultanza di Adebayo Akinfenwa (Wimbledon)

La leggenda della Crazy Gang

L'abbinamento Liverpool ed Fa Cup, parlando di Wimbledon, mette semplicemete i brividi e il pensiero va subito a quello storico trionfo dei Dons nel 1988. In quella squadra, a randellare pensava un certo Vinnie Jones, la classe la portava Dennis Wise, fluidificare era invece il compito del teerzino mancino irlandese Terry Phelan. Tanto per citare altri tre nomi... Corsi e ricorsi storici, che non possono e non devono essere considerati casuali, specie se si pensa che Akinfenwa, il gigante che ha restituito il peso delle categorie che contano al Wimbledon, è tifossissimo proprio dei Reds.

Tutti pazzi per "The Beast"

Nella gara di Wembley contro i Pilgrims, è finita 2-0: una gara dal pathos straordinario, conclusa dopo 12 minuti di recupero. Akinfenwa è colui che ha messo il punto esclamativo sulla vittoria, allontanando ogni fantasma di insuccesso e, con freddezza glaciale, ha realizzato il rigore concesso al minuto numero 101 (!). "Mi dicevano che non ero adatto a questo sport - ha detto commosso a fine gara - e ora guardatemi: sono qui a Wembley, dopo aver vinto una finale playoff davanti a 60mila persone e ho segnato uno dei gol decisivi. Credete sempre nei vostri sogni e vedrete che prima o poi si realizzeranno". Finiti i festeggiamenti, la società ha comunicato che il giocatore si sarebbe svincolato: Akinfenwa può continuare ad essere un eroe del calcio inglese, purché non vada aldilà della quarta serie. Lascia comunque con 82 presenze e 19 reti.

Finale playoff League Two inglese: Wembley, Adebayo Akinfenwa (Wimbledon) trasforma il rigore del 2-0 contro il Plymouth Arggyle

Non solo Adebayo

Non solo Akinfenwa. Menzione particolare va necessariamente fatta anche per Neal Ardley, oggi giovane manager, ieri bandiera - da laterale destro - dei Wombles. Non faceva parte della Crazy Gang del 1988 ma giocò in Premier prima e nella seconda serie con la stessa maglia, finché nel 2002 la barca non affondò.

Rotta verso casa

Gli Wombles avevano già cominciato ad esibirsi al Selhurst Park, casa del Crystal Palace: troppo piccolo il Plough Lane. Così come minuscolo è l'impianto da cui si è ripartiti, il Kingsmeadow, che conta solamente 4722 posti: i tifosi-proprietari ne sono proprietari ma stanno stringendo accordi economici col Chelsea, che a sua sta cercando una nuova casa per le compagini giovanili. Si cerca, in questo senso, di trovare i fondi necessari per ristrutturare proprio il caro, vecchio Plough.

Finale playoff League Two inglese: esultanza tifosi Wimbledon

Vade retro Milton Keynes

Un fastidioso sassolino dalle scarpe se l'è tolto anche lui, che considerò insopportabile il riallocomento del Wombledon a Milton Keynes, oggi MK Dons e, almeno sulle carte bollate, la continuazione del vecchio Wimbledon Fc. Perché accadde? Per promuovere un agglomerato urbano - Milton Keynes - nato per volontà politiche solamente nel 1967, come città esattamente equidistante tra Londra e Birmingham. E che non possedeva un'espressione calcistica. La Football Association non approvò mai questa operazione molto più americana che britannica, ma fortemente voluta dall'eccentrico promotore musicale Pete Winkelman, presidente dello steso MK Dons. Che quest'anno ha conosciuto la retrocessione dalla Championship alla League One: chissà cos'accadrà al primo, storico confronto col Wimbledon, i cui tifosi, in sede di rifondazione, hanno scelto la sigla "Afc" dove la A sta per articolo indeterminativo di "A Football Club", per rimarcare le origini, la venuta dal basso per diventare grande. Come fu in passato, com'è oggi.

