E quindi, per il 2020, niente Pallone d'Oro. E' la prima volta che accade dal 1956. Gli strascichi del lockdown da Coronavirus ha colpito anche il premio calcistico individuale più prestigioso inventato e promosso dalla rivista France Football. Sarebbe stato l'anno "buono" per interrompere l'egemonia Lionel Messi-Cristiano Ronaldo? Ecco 5 modi per rispondere di "Sì".

E quindi, per il 2020, niente Pallone d'Oro. E' la prima volta che accade dal 1956, anno della sua istituzione. Gli strascichi del lockdown da Coronavirus ha colpito anche il premio calcistico individuale più prestigioso inventato e promosso dalla rivista France Football. Terra in cui, ad esempio, si è deciso - la scorsa primavera - di interrompere tutti i campionati, assegnando verdetti a tavolino. Stesso dicasi per quanto accaduto in paesi come Belgio, Olanda, Scozia (anche se qui siamo al di fuori dei 5 massimi tornei del Vecchio Continente). Soprattutto, stop ai campionati europei per nazioni, che avrebbero rappresentato una discriminante importante nell'assegnazione del riconoscimento. Non da ultimo, il cambiamento in itinere dei format di Champions ed Europa League, con gare "secche" e, certamente, meno probanti delle classiche "andata e ritorno". Ma è una scelta giusta? Oppure, semplicemente, è stata fortemente influenzata dalle decisioni prese oltralpe? E, altra questione, il 2020 sarebbe stato l'anno "buono" per interrompere l'egemonia Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, come accaduto nel 2018 con il trofeo post-Mondiale assegnato a Luka Modric? Qui di seguito proponiamo una carrellata di 5 papabili nomi in grado di poter salire alla ribalta nelle nomination di fine anno.

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Ha realizzato il proprio record di marcature in una singola stagione in Bundesliga: 34 reti in 31 gare disputate, impressionante. Ha una media - solo in Bundes - di 1,1 gol a partita (l'unico in Europa) e ha trascinato un Bayern Monaco che ha comunque dovuto affrontare problemi non indifferenti nel corso della stagione visto l'esonero di Niko Kovac appannaggio del meno esperto Hans-Dieter Flick. I bavaresi, trascinati dal centravanti polacco, hanno vinto Meisterschale, DFB Pokal e sono in corsa per il Triplete, con grandi chance di vincere la Campions. E', probabilmente, il migliore "numero 9 in circolazione",

Bayerns Roberts Lewandowski schnappte sich mit 34 Toren die Torjägerkanone der Bundesliga Credit Foto Getty Images

Karim Benzema (Real Madrid)

Si è preso finalmente quella leadership che non aveva mai avuto nel corso della sua carriera al Real Madrid. Vuoi fattori personali, vuoi la presenza di Cristiano Ronaldo, per quanto l'anno scorso (col portoghese già alla Juventus) il centravanti franco-algerino non abbia brillato. Questa volta, però, è stato lui a prendersi la responsabilità dell'attacco, in un anno in cui Eden Hazard non si è mai visto, Junior Vinicius ha giocato benino e Luka Jovic è risultato "desaparecido". Stagione chiusa con 21 reti su 37 presenze in campionato. Conta anche 1 gol in Coppa del Re e altri 4 nella Champions League ancora da chiudere.

Karim Benzema Credit Foto Getty Images

Kevin de Bruyne (Manchester City)

È un top class mondiale, forse il miglior trequartista al mondo. Quando sta bene non conosce avversari: al Bernabéu in Real Madrid-Manchester City è stato un autentico spettacolo. È a quota 18 assist in Premier, ad un passo dal superare il record in una singola stagione, attualmente detenuto da Thierry Henry. Può essere l'anno giusto in Champions con la squadra di Guardiole e, sì, sarebbe potuto essere l'anno giusto anche per il Pallone d'oro...

Manchester City's Belgian midfielder Kevin De Bruyne looks on during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool Credit Foto Getty Images

Sergio Ramos (Real Madrid)

Che dire... Leader e capitano della squadra campione di Spagna, decisivo in tantissime occasioni. Oltre ad essere nella top 2 (insieme a Virgil van DIjk) dei difensori al mondo, ha deciso più di qualche match con 11 gol realizzati nella Liga. Più di tanti attaccanti di prima fascia. Gol su azione, su punizione, su rigore, diventando anche il difensore con più gol di sempre nel campionato spagnolo.

Sergio Ramos (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

Paulo Dybala (Juventus)

E' lontano dal record di segnature in campionato (attualmente 11 in 30 gare di Serie A, più altre 3 in Champions), ma è di gran lunga il miglior giocatore della squadra di Maurizio Sarri. Quando è in serata, la Juventus può effettivamente fare il salto di qualità anche ai livelli internazionali più alti. Ha raggiunto ormai una dimensione da top player assoluto e i bianconeri puntano molto su di lui, specialmente in Champions League. Vedendo l'intesa con CR7, l'argentino sarebbe potuto essere il candidato giusto in caso di vittoria della Champions.

Juventus' Argentine forward Paulo Dybala celebrates after scoring during the Italian Serie A football match Bologna vs Juventus on June 22, 2020 at the Renato-Dall'Ara stadium in Bologna, Credit Foto Getty Images

Ripensando al caso van Dijk, come sarebbe andata a finire?

Detto tutto ciò, vien da chiedersi se la giuria avrebbe comunque scelto tra Messi e CR7, anche in considerazione di tutte le polemiche sollevate dal polverone scaturito dall'ultima vittoria dell'argentino ai danni di un certo Virgil van Dijk (giunto secondo), a cui evidentemente non è bastata una stagione personale monstre e la vittoria in Champions League col suo Liverpool per assicurarsi il Pallone d'Oro 2019. A meno di eventuali colpi di scena all'Europeo, a nostro avviso, la giuria avrebbe trovato il modo di proseguire sulla stessa strada battuta ormai da tempo, appannaggio dei soliti noti. Ma questo, evidentemente, non lo sapremo mai...

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil Van Dijk Credit Foto Getty Images

