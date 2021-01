"Se un albero cade in una foresta deserta, dove nessuno lo può né vedere né sentire, fa rumore?" Quante volte ci si è imbattuti nel rompicapo di Berkeley che, per eccellenza, non trova risposta (almeno non una inequivocabile)? Una domanda che assume tinte calcistiche al largo (molto al largo) dell'Oceano Atlantico meridionale: "Se una squadra non ha avversari contro cui giocare, si può dire che esista veramente?".

L'isola più remota al mondo e un team senza contendenti

Evidentemente sì, si può dire. Perché c'è e "resiste" in attesa di far rotolare un pallone in fondo alla rete. E' il Tristan da Cunha Footall Club, sodalizio dell'omonima isola di 265 abitanti appartenente ai territori britannici d'oltre mare - Tristan da Cunha, appunto - il luogo (lo dice anche il Guinness dei Primati) più remoto al mondo. I numeri delle distanze parlano chiaro: 2431 chilometri a ovest di Città del Capo e 3415 da Montevideo. L'approdo abitato più vicino: l'isola di Sant'Elena (quella dell'esilio di Napoleone, il che è tutto dire), 2172 km più a nord. A sud l'Antartide (oltre alle disabitate isole Inaccessibile e Gough), intorno a se solo l'oceano. "Di solito giocavamo contro marinai inglesi, sudafricani e statunitensi che ogni tanto passavano di qui; ora le visite si sono quasi del tutto esaurite e siamo costretti a sdoppiarci, facendo il più classico dei 5 contro 5, in cui la squadra dei Leoni sfida quella degli Squali", spiega Leon Glass, player manager che nel 2005 si è occupato di costruire una vera e propria selezione (per quanto nulle fossero le opportunità di scelta per le "convocazioni"), con tanto di divise, campo (improvvisato) e una voglia matta di parlare il linguaggio universale del calcio, nel corso di partite la cui atmosfera rimandava a quella del rigore che Diego Abatantuono era chiamato a parare durante la scena più famosa (quella del velivolo pilotato da Antonio Catania in fase di atterraggio) del film Oscar "Mediterraneo". "Ma bastava quello - sottolinea Glass - per farci sentire dentro una finale di Coppa del Mondo".

Il senso di appartenenza e l'unione: in campo e nella vita

Leon lavora nell'amministrazione locale ma, ovviamente, si occupa un po' di tutto, all'interno di un'economia di sussistenza basata - oltreché sulla produzione di francobolli da collezione - sulla pesca delle aragoste, la coltivazione di campi di patate e la conduzione di fattorie: "Queste sono le nostre tre uniche attività - racconta dall'unico centro abitato dell'isola, Edinburgh of the Seven Seas - i cui prodotti, vista la ristrettezza della nostra comunità, vengono suddivise in parti uguali. E' come se fossimo un'unica grande famiglia". C'è molto da dire su questo isolotto, che assomiglia un po' a quella Monkey Island di Guybrush Treephwood, per gli appassionati dei giochi-avventura anni '90. Soltanto che al posto di essere al largo delle Barbados, qui siamo nel bel mezzo del nulla pneumatico. Proprio il governo britannico aveva provato a liberare gli abitanti di Tristan dall'isolamento: il vulcano (con cui l'isola è emersa) eruttò l'ultima volta nel 1961 e tutti i tristanesi vennero trasferiti in Inghilterra per due anni con le basi per costruire un futuro in Terra d'Albione. Furono proprio loro, però, a impuntarsi e a voler tornare indietro, ricostruendo l'intera isola squarciata dalla lava.

Tutto si (con)divide

Questo, proprio per il sentimento di unione "che ci ha sempre contraddistinti anche in campo - racconta Leon -: quando una selezione della Royal Navy o della marina sudafricana, o ancora statunitense viene a farci visita, giochiamo sempre col coltello tra i denti. Proprio perché tutto l'anno aspettiamo quel preciso momento". Ora Londra si limita a mandare cadenzialmente dottori, dentisti, insegnanti ed altri professionisti indispensabili per la vita sull'isola. In cui si contano solo 8 cognomi, due dei quali di origini italiane, liguri. I Repetto e i Lavarello (cognomi che appaiono anche in altri approdi marittimi come Gibilterra), marinai e commercianti accaniti di Camogli, comune oggi ricordato nella denominazione dell'ospedale locale: i loro capostipiti si chiamavano rispettivamente Andrea e Gaetano, che a fine '800 si ritrovarono e si fermarono sull'isola, già ai tempi abitata dai Glass (provenienti dalla Scozia), dagli Swain (Inghilterra), dai Green (Olanda) e dagli Hagan (Stati Uniti). Un altro cognome inglese, Patterson, si è da poco estinto a favore degli Squibb. Qui si parla, per intenderci, un dialetto che mescola inglese, italiano, olandese e afrikaans.

Quelle amichevoli giocate come la finale di Coppa del Mondo

Un bar, un pub, una scuola, un ospedale-ambulatorio, un minuscolo supermarket in un paesaggio che rimanda alle Highlands scozzesi... "Non abbiamo le possibilità di Sant'Elena, che conta quasi 5mila abitanti e nessuno dei suoi abitanti si sogna di mandare una squadra a giocare contro di noi. Ma c'è da capirli - prosegue Leon Glass -. Una volta fummo invitati in Spagna per giocare un torneo di territori autonomi e piccoli paesi, ma non fummo in grado di organizzare la spedizione: le partenze delle nostre barche non combaciavano con le date dell'organizzazione". Già perché per raggiungere Tristan da Cunha (il marinaio portoghese che per primo avvistò l'isola) bisogna prima arrivare a Città del Capo e poi augurarsi di non aver perso la nave che parte per Tristan ogni 6 settimane. Per il ritorno, invece, ne salpa una al mese. Per approdarvi ci vuole un permesso governativo (che comunque viene rilasciato volentieri): "Siamo fedeli alla Regina - conclude Glass -, che celebriamo ogni anno con i giochi della comunità. Per il resto l'isolamento non ci pesa: e nemmeno abbiamo il tempo per pensarci su, con tutto il lavoro che c'è da portare a termine nei campi e sulle barche. Ma da buon possedimento britannico, il calcio è la nostra passione, seguiamo la Premier e il nostro grande sogno è di riprendere a giocare, farci onore: per noi un'amichevole vale un intero campionato".

