L’Italia ha sconfitto l’Islanda per 2-1 nelle qualificazioni agli Europei Under 21 in programma nel 2021 (fase a gironi a marzo, fase finale tra maggio e giugno). La nostra Nazionale si è imposta allo Stadio Víkingsvöllur di Reykjavík e ha così conquistato un successo preziosissimo, grazie al quale rafforza il primo posto nel gruppo 1: ora l’Italia si trova in testa con 19 punti, 3 lunghezze di vantaggio sull’Irlanda, 4 di margine su Svezia e Islanda quando mancano soltanto due incontri al termine. Il discorso è molto semplice: se gli azzurrini dovessero battere il fanalino di coda Lussemburgo tra tre giorni (molto probabile) chiuderebbero il discorso qualificazione con un turno di anticipo, senza dovere aspettare l’ultima insidiosa partita contro la Svezia. A decidere la contesa è stata la doppietta di Pobega, intervallata dal momentaneo pareggio dei padroni di casa.