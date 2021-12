Italia-Argentina si giocherà l'1 giugno 2022 a Londra. Lo ha comunicato l'UEFA che ha così ufficializzato la disputa della Finalissima, ovvero della partita che decreterà la squadra più forte dei due continenti. Di fronte infatti ci saranno gli azzurri campioni d'Europa e la Seleccion, vincitrice dell'ultima edizione di Copa America. La partita fa parte di un accordo più ampio raggiunto delle due confederazioni, ovvero l'UEFA e la Conmebol.

Quella di Londra (lo stadio è ancora da definire) sarà la 16esima sfida tra Italia e Argentina. Gli azzurri non battono la Seleccion dal 1987 (successo per 3-1 in amichevole) e hanno perso le ultime 3 sfide (sempre amichevoli) disputate nel 2001 (1-2), nel 2013 (1-2) e nel 2018 (0-2). Complessivamente il bilancio è di 6 vittorie dell'Italia, 5 pareggi e 4 successi dell'Argentina.

