Ciro Immobile ha risposto ancora una volta presente alla RadioRai ha svelato che è stato vicino a dire addio alla maglia azzurra dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2022. Decisivo però l'intervento dell'allenatore marchigiano che ha fatto cambiare idea all'attaccante di Torre Annunziata. ha risposto ancora una volta presente alla convocazione della Nazionale del CT Roberto Mancini . Il bomber della Lazio però ai microfoni diha svelato che è statodopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2022. Decisivo però l'intervento dell'allenatore marchigiano che ha fatto cambiare idea all'attaccante di Torre Annunziata.

Volevo lasciare l'azzurro. Quando si hanno certe delusioni, si pensano mille cose.

"Sì, volevo lasciare, ma poi ho parlato con Mancini e ho capito che aveva ancora bisogno di me. Volevo lasciare l'azzurro. Quando si hanno certe delusioni, si pensano mille cose. Poi però, a mente lucida, ho parlato con Mancini e mi sembrava che avesse ancora bisogno di me. C'è ancora bisogno di noi veterani, anche per accompagnare il rinnovamento coi giovani, per la rinascita dell'Italia. Come ha detto il ct, inizia ora la nostra rimonta per il prossimo Europeo e per il prossimo Mondiale".

