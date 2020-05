Italia: l'undici più forte del dopoguerra. Da Zoff a Riva passando per Cannavaro e Roberto Baggio

La Nazionale più forte del dopoguerra nasce zoppa, priva com’è della generazione di Giuseppe Meazza e del Grande Torino, scomparso il 4 maggio 1949.

Per fissare le gerarchie ho inoltre considerato non solo o non tanto il valore assoluto dei candidati, quanto - soprattutto - il loro rendimento in azzurro.

Schema: 4-4-2 (a rombo)

Portiere

Dino Zoff

Campione d’Europa e del Mondo, unico italiano a poterlo sbandierare. Metà friulano metà inglese, fra i maestri dell’essenzialismo. Precede Gigi Buffon e Ricky Albertosi.

Terzino destro

Tarcisio Burgnich

Il soprannome di «roccia» si deve ad Armando Picchi. Lo coniò dopo che Alberto Novelli, aletta della Spal, «rimbalzò a tre metri e rimase a terra come se lo avesse investito un camion. "Ti capisco, sei andato a sbattere contro una roccia"», andò a consolarlo Picchi» (fonte, Gianni Mura). L’alternativa, degnissima, era Claudio Gentile.

Coppia centrale

Gaetano Scirea e Fabio Cannavaro

Il primo, un ponte. Il secondo, un muro. Uniti nella gloria di Madrid e Berlino, separati da un Pallone d’oro. Resta fuori Franco Baresi, un bel guaio.

Terzino sinistro

Paolo Maldini

Concorrenza serrata e strepitosa, da Giacinto Facchetti ad Antonio Cabrini. Ho scelto Paolino perché, in caso di emergenza, avrebbe potuto coprire tutti i ruoli della difesa. Ripeto: tutti.

Mezzala destra

Marco Tardelli

Sapeva marcare Kevin Keegan e segnare all’Inghilterra di Keegan. Successe nel 1980, a Torino. Né vecchio, né nuovo testamento: la sintesi di entrambi, il massimo.

Regista

Andrea Pirlo

Non dimentico Picchio De Sisti, europeo e messicano, e neppure Giuseppe Giannini, notti magiche e dintorni. Le geometrie di Pirlo, però, hanno rasentato la fantasia.

Andrea Pirlo in campo contro la Croazia Credit Foto LaPresse

Mezzala sinistra

Giancarlo Antognoni

Firenze nel cuore sino a diventarne il simbolo. Quel tiro secco e la testa: sempre alta. Il suo calcio, se non proprio la luna dei poeti, fu almeno Neil Armstrong che la toccò.

Trequartista

Gianni Rivera

In volata su Sandro Mazzola, più punta che mezzapunta. A questi livelli, così assoluti, così selettivi, decidono le sfumature: e Gianni aveva un tocco in più.

Punta larga

Roberto Baggio

Davanti a Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Gianfranco Zola. Per Lodovico Maradei, firma storica della «Gazzetta dello Sport», il Codino è stato la nostra risposta a Diego Maradona. E chissà dove sarebbe arrivato, senza tutti quei bisturi.

Centravanti

Gigi Riva

Da un «nove» vero, verissimo come Paolorossi a galli da combattimento tipo Roberto Boninsegna; da Roberto Bettega e Ciccio Graziani a «Spillo» Altobelli, attaccanti ad ampio raggio. Morale: Riva. A tutt’oggi, nonostante due fratture alle gambe che molto ne condizionarono la carriera, il cannoniere più prolifico: 35 gol in 42 partite. Rombo di tuono, uomo di sinistro. Sigarette e baionette. Un Piola più guerriero.

Commissario tecnico

Enzo Bearzot

I confini dell’analisi escludono Vittorio Pozzo, che avrebbe vinto per «cumulo». E allora, il vecio e poi Marcello Lippi. Brutta bestia, la gratitudine (penso all’86), ma nel ‘78 i suoi diedero spettacolo e nell’82 trionfarono. E in che modo. Uno schiaffo ai luoghi comuni.

