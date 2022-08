Svelata sui profili social della nazionale italiana di calcio la nuova seconda maglia degli azzurri. Un design diverso e piuttosto mininale: al classico bianco colore alternativo al classico azzurro, si va ad aggiungere il tricolore nelle maniche e al centro attorno al numero di maglia. I ricami in oro attorno allo stemma (oltre alla scritta "Italia" sopra le spalle) e il colletto blu vanno a completare il tutto. Come riportato nella descrizione dei social, la nuova divisa vuole celebrare "la cultura e il design dell'Italia".

Il cosiddetto "kit away" potrebbe venire indossato dalla nazionale a partire già dai prossimi impegni degli azzurri a fine settembre, quando l'Italia affronterà nella seconda parte della fase a gironi della Nations League l'Inghilterra (il 23 a Milano) e l'Ungheria del ct Marco Rossi (il 26 in trasferta), con l'obiettivo di conquistare la prima posizione - momentaneamente occupata proprio dai magiari con 7 punti contro i 5 degli azzurri - e qualificarsi per la seconda edizione consecutiva alle Final Four. Una divisa che, dal punto di vista estetico, farà sicuramente parlare di sé una volta che la vedremo in campo per la prima volta, probabilmente proprio in occasione di una di queste due partite.