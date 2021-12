Il calcio femminile è lo sport che sta crescendo di più al mondo e anche l'Italia si sta adeguando. Come si legge dal Bilancio Integrato della Figc presentato in Campidoglio, nel nostro Paese tra il 2008-2009 e il 2019-2020 le tesserate per la FIGC sono cresciute del 66,5 %, passando da 18.854 a 31.390.

Uno sviluppo accelerato anche dall'assunzione a partire dalla stagione 2018-2019 da parte della Federazione della titolarità dell'organizzazione delle competizioni di vertice.

Un percorso di crescita portato avanti dalla Divisione Calcio Femminile che ha permesso di realizzare un significativo miglioramento dei profili organizzativi, commerciali e mediatici dei campionati femminili di vertice (ad esempio l'audience televisiva della Serie A TIMVISION è aumentata del 25,4 % tra il 2018-2019 e il 2019 2020, prima dell'interruzione delle competizioni a causa dell'emergenza sanitaria), e che proseguirà ulteriormente in futuro, con l'introduzione del professionismo nella Serie A femminile a partire dal 2022-2023.

