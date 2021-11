Ad una settimana dal dentro-fuori dell'Italia contro la Svizzera, arrivano brutte notizie dalla Continassa. Secondo Tuttosport, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non scenderanno in campo all'Olimpico venerdì 12. I due difensori risponderanno alla chiamata di Roberto Mancini, ma solo per sostenere le visite mediche. In seguito torneranno il prima possibile a Torino per cercare di recuperare dai rispettivi infortuni. Lo stesso iter dovrebbe seguire Szczesny in Polonia, vittima di una contusione al costato. La coppia di centrali ha alzato bandiera bianca in occasione del match disputato sabato pomeriggio all'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina: Bonucci a causa di un affaticamento muscolare, Chiellini fermato invece per un problema all'adduttore. Al loro posto Allegri ha schierato de Ligt e Rugani. Lista dei convocati alla mano, a disposizione degli Azzurri restano solo altri tre centrali in vista del doppio impegno Svizzera-Irlanda del Nord: Acerbi, Bastoni e Mancini.

