Roberto Mancini perde un altro pezzo: anche Giorgio Chiellini sarà infatti costretto a rinunciare a Italia-Svizzera , match determinante per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 in programma venerdì 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. Il 37enne difensore centrale della Juventus era stato costretto a saltare anche il match di campionato di sabato scorso contro la Fiorentina a causa di un problema muscolare: in questi giorni ha provato a stringere i denti a Coverciano ma, secondo quanto si apprende, il suo forfait è sicuro. Il nome di Chiellini si aggiunge alla lista di infortunati e indisponibili che, purtroppo per gli azzurri, è già piuttosto lunga e preoccupante.