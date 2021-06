Calcio

Jamie Vardy in lacrime davanti al King Stadium rende omaggio al presidente del Leicester

L'attaccante delle Foxes, accompagnato dalla moglie Rebekah, non è riuscito a trattenere l'emozione davanti al muro di maglie, sciarpe e fiori lasciate dai tifosi del Leicester per ricordare l'ex proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, tragicamente deceduto in un incidente con l'elicottero.

00:02:33, 31/10/2018 A 11:00