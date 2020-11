Javier Mascherano ha annunciato pubblicamente il suo ritiro dal calcio giocato: lo ha fatto in conferenza stampa, subito dopo la sconfitta per 1-0 dell'Estudiantes La Plata (la squadra in cui militava) contro l'Argentinos Juniors in un match valido per la Copa de la Liga Profesional. "Voglio annunciare che mi ritiro dal calcio professionistico - le parole del 36enne centrocampista e difensore argentino -. Voglio ringraziare questo club che mi ha dato l'opportunità di finire la mia carriera in Argentina. È ora di chiuderla per le sensazioni che ho, per le cose che mi sono successe in questi mesi a livello personale e dopo averci pensato per tutto questo tempo". Originario di San Lorenzo e cresciuto nelle giovanili del River Plate, Mascherano era tornato in patria lo scorso gennaio dopo la breve esperienza in Cina con la maglia dell'Hebei Fortune. Anche a causa della pandemia di Covid-19, non è riuscito a giocare con la continuità che desiderava racimolando solo una manciata di presenze.