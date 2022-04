John Carew è nei guai. Il 42enne ex attaccante della Roma (ma anche di Valencia, Besiktas, Lione, Aston Villa e West Ham) è stato accusato di evasione fiscale in Norvegia per un totale di 27 milioni di sterline, come riporta As. Se dovesse essere giudicato colpevole, rischierebbe fino a un massimo di sei anni di reclusione. Il periodo incriminato va dal 2014 al 2019. Queste le parole di Marianne Bender, procuratore generale di Oslo che si sta occupando della vicenda: "Si parla di una caso di evasione fiscale protratta per molti anni e riguardante una notevole quantità di denaro".

Carew ha provato a difendersi dicendo di non essere a conoscenza della legge fiscale norvegese, mentre il suo avvocato Berit Reiss-Andersen ha dichiarato che l'ex calciatore era convinto che la sua residenza fiscale fosse altrove. "Carew è vittima di un equivoco sulla legge tributaria, essendo stato erroneamente convinto di risultare ancora fiscalmente legato al Regno Unito. Ora però ha capito lo sbaglio ed è disposto a risolvere al più presto la situazione, risarcendo quanto dovuto". Il norvegese, tra l'altro, era stato già dichiarato fallito dall'Alta Corte d'Inghilterra nel 2012, anno del suo ritiro dal calcio professionistico.

