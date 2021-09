Champions, Europa e Conference League: era dal 1999, anno in cuì spirò la Coppa delle Coppe, che non si giocava su tre tavoli. E’ andata da sei politico: 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Come ha ribadito la nazionale di Mancini, settembre non sarà mai uno dei nostri.

JUVENTUS 7

Malmoe, culla di Ibra e Anita Ekberg, un dio e una dea, e di una squadra molto più terra terra. Veniva, Madama, da un punto in tre partite, l’ammuina di Napoli e il caso Szczesny. Tutto facile, anche perché l’ha reso facile. Difesa imbattuta e briciole di errori contro una montagna di sgorbi, tre gol in un baleno, recupero di un pugno di titolari: Allegri respira. Le chiavi: Cuadrado nell’impostazione e Morata nell’attaccare la profondità. Dybala a sprazzi, Locatelli non proprio regista ma insomma. E’ stata una vittoria scaccia-crisi, non la soluzione del problema. Quella, va cercata oltre: magari dalle parti del Milan.

Alvaro Morata celebra il 3-0 (Malmoe-Juventus) Credit Foto Getty Images

ATALANTA 7

Il Villarreal ha soffiato l’Europa League al Manchester United: non è poco. Gasp, un cero alle parate di Musso e un inno allo spirito della ciurma. Freuler e Gosens hanno firmato gol cruciali. Poi, è chiaro, a quei ritmi e a quei cozzi si può sbagliare (Freuler) e ti castigano, ma resta un calcio che Unai Emery ha definito diverso, tutto agguati e sparatorie. Collocate il pareggio nei canonici triboli d’inizio stagione e avrete il peso netto del punto. Senza Muriel, e in attesa dei «veri» De Roon e Ilicic, il tremendismo di Pessina e l’impatto di Koopmeiners sono grucce preziose per camminare nel futuro.

INTER 6

Non meritava la sconfitta, Ha pagato, nel finale, la gioventù del Real ancelottiano: via Modric, dentro Camavinga e Rodrygo. Un tempo a testa, l’Inter nel primo, il Real nel secondo. Grandi parate di Courtois, grandi brividi fra i cespugli di Handanovic. E’ mancato, in Dzeko e Lautaro, il guizzo sotto porta. Il bosniaco non è Lukaku, al quale bastava una palla lunga per spianare la foresta. Edin ha bisogno di triangoli. E Barella, ecco, l’ho trovato troppo gregario. La piccola, fatale differenza l’hanno tracciata i cambi: da Correa e Vidal mi sarei aspettato almeno un rigo da tabellino. Invece no: ombre nel labirinto.

Simone Inzaghi, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

MILAN 5

This is Anfield. Togliergli il pubblico è come rapare a zero Sansone. Credo che si impari più da incubi come questo che dai sogni di certe notti italiane. Non è stata una partita, è stato un romanzo, un vulcano. Per mezz’ora, Mar Rosso e fior di catenaccio, "solo" 1-0 e rigore di Salah murato da Maignan; sorpasso in due minuti, Rebic & Brahim Diaz; quindi i lapilli di Salah e Henderson per un 3-2 bellissimo perché pazzo. I giovani del Diavolo ne prendano nota, e Pioli studi le fonti. Mai visto Kessié così accerchiato, così disarmato: eppure, l’ultimo ad arrendersi. Non c'era l’unico che avrebbe potuto scuoterli: Zlatan.

LAZIO 4

Spiace, quando è una papera del portiere a fissare il risultato. Strakosha l’ha combinata davvero grossa. Si rifarà. Come si rifarà la Lazio, che Sarri sta plasmando. Il Galatasaray di Terim le ha opposto il suo vigore e il calore di Istanbul. La traversa di Morutan legittima lo score. Fra i laziali, la massa si è fermata al compitino. Da Immobile a Luis Alberto, da Luiz Felipe, soprattutto, a Milinkovic-Savic: entrato in corso d'opera, ha sprecato il "lob" del pari. La botta di San Siro ha stordito l’entusiasmo per i 9 gol a Empoli e Spezia. D’improvviso, hanno chiuso il luna park. Va riaperto, in fretta.

Zaccagni in uno scontro di gioco in Galatasaray-Lazio Credit Foto Getty Images

NAPOLI 7

Da 0-2 a 2-2. E ai punti, per infantile che possa sembrare, avrebbe addirittura vinto. Spesso padrone, spesso, sciupone, a tratti distratto. Un bel Napoli, Osimhen molto al di là della doppietta, i cambi di Spalletti (l’orco Petagna, gli elfi Ounas e Politano). E il Leicester? Una frana dietro, così così in mezzo (fino, almeno, all’ingresso di Tielemans) e super solo in Barnes: assist a Perez e gol. Per Vardy, giusto una mancia. Rodgers se l’è giocata sul contropiede. Salvo i primi 10’ e l’avvio di ripresa, tanto Napoli. Una prova di coraggio. Anche se da Zielinski gradiresti timbri meno vaghi; e da Malcuit, più cazzimma.

ROMA 7

Da 0-1 a 5-1. Sei su sei. Non c’è turnover che tenga. In trentamila a cantare l’effetto Mou. Per carità, il Cska Sofia è quello che è, subito avanti (con Carey) e subito sbranato: Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy, ancora Lorenzo, poi Mancini e Abraham. Rientrava Smalling, altro fieno in cascina, e la rosa tutta partecipa al progetto. José è un incantatore di serpenti e un incartatore di taccuini: "Però non abbiamo giocato bene". Sa cosa vuole: che siano i "nemici", al massimo, a negarglielo. Non i suoi. Su tutti, capitan Pellegrini, sempre più dentro al ruolo di leader. E Shomurodov, bracconiere dell’alta velocità.

Lorenzo Pellegrini, Roma-CSKA Sofia, Conference League. Getty Images Credit Foto Getty Images

