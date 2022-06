A tre anni di distanza dall'ultima volta, la Juventus torna a preparare la nuova stagione Oltreoceano: i bianconeri hanno ufficializzato la loro partecipazione al Soccer Champions Tour, tournée estiva che ricorda vagamente l'ex International Champions Cup, anche se in forma decisamente ridotta. Si tratta infatti di un torneo quadrangolare negli Stati Uniti insieme a Barcellona, Real Madrid e i messicani del Deportivo Guadalajara.

Confermate dunque le indiscrezioni di qualche settimana precedente che parlavano di un possibile incontro all'estero con ie le, da sempre accostati alla Vecchia Signora come propugnatori del tanto chiacchierato progetto della Superlega. Resta da capire quindi se troverà fondamento o meno l'idea che il torneo possa trasformarsi in un tavolo tra Andrea Agnelli e i presidenti degli altri due club per l'articolazione di qualcosa di nuovo. Va ricordato appunto come la vecchia International Champions Cup abbia fatto da banco di laboratorio per la sperimentazione di una possibile alternativa alla Champions League.