Danilo ha lanciato in queste ore sui social un messaggio molto importate. Il difensore della Juventus ha confessato di star lottando con la depressione e invita tutti quelli nella stessa sua situazione di affidarsi ai professionisti senza paura. Questo il post su Instagram del brasiliano:

"Volevo scrivere a chi soffre in silenzio, senza nemmeno poter contare sulla comprensione di chi è vicino. Lo so, non è una cosa da niente. Lo so, non è colpa di Dio. Quella sensazione che niente ha senso, che tutto è perduto. Insicurezza, battito cardiaco accelerato, mancanza di motivazione. E' fottutamente vero!? Passerà fratello! (anche sorella!) È difficile mostrare una via per uscirne, ma se vuoi iniziare ad aiutarti, ascolta te stesso senza giudicarti. La tua lotta è solo tua, il tuo sentimento è solo tuo. Nessuno prova sensazioni al posto tuo! L'unico consiglio sicuro che posso darti è: se non ce la fai, rivolgiti a un professionista. Vai, è perfettamente naturale. I dottori e le terapie sono per tutti noi, il resto non conta nulla. Il movimento genera energia e il movimento delle persone illuminate genera energia positiva e aiuta ad alleggerire questo mondo oscuro. Sii leggero!".

