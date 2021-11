Qual è la vostra password? Per caso è la vostra squadra del cuore? NordPass, noto servizio premium di gestione delle password, nella sua annuale ricerca ha svelato le password più usate dagli italiani nel 2021. Non così imprevedibile ma nella Top 10 possiamo trovare “Juventus” e “Napoli” che occupano rispettivamente il 6° e il 10° posto in questa speciale classifica. La passione per il calcio, si sa, a volte ci fa prendere troppo la mano e sicuramente rende più facile ricordarci le credenziali d’accesso dei tanti dispositivi e applicazioni che usiamo ogni giorno. Ma vi diamo un consiglio: trovate una password più sicura perchè queste qui sotto anche sono tra più vulnerabili.

1. 123456

2. 123456789

3. 12345

4. 12345678

5. qwerty

6. juventus

7. 000000

8. password

9. andrea

10. napoli

