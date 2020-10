Un pezzo unico per tutti i collezionisti di maglie da calcio: il cantante e produttore musicale Pharrell Williams ha lanciato l’iniziativa “ Humanrace ”, in collaborazione col brand sportivo Adidas, che ha firmato la riproduzione di alcune maglie storiche di cinque storici team europei, tra cui la Juventus .

Le divise presentano un originale aspetto, come fossero dipinte a mano, look che stravolge la seconda maglia 2015-16 scelta per il restyling juventino. La divisa da trasferta, che presenta ancora il vecchio stemma dei bianconeri, è tutta rosa con una banda bianca sulla parte frontale.

I campioni d’Italia in carica indosseranno questo completo una sola volta in stagione, come accaduto con la maglia Palace l'anno scorso, ovvero in occasione della sfida di campionato contro il Verona del 25 ottobre mentre la formazione femminile il prossimo 8 novembre, contro il Sassuolo.