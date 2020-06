Juventus, i convocati per il Lecce: torna Higuain, è emergenza in difesa

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri diffonde la lista per il match contro i giallorossi alle 21:45 allo Stadium: torna il 'Pipita', c'è Pjanic mentre per la retroguardia pesano le assenze di Demiral, De Sciglio, Alex Sandro, Danilo e Chiellini.

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera alle 21:45 all'Allianz Stadium contro il Lecce, valida per la 28esima giornata di Serie A. Per i bianconeri sarà la quarta gara dopo la ripresa post-Covid e Maurizio Sarri potrebbe decidere di dare un turno di riposo a Cristiano Ronaldo: al centro dell'attacco potrebbe dunque esserci Gonzalo Higuain, in ballottaggio con Douglas Costa. Il 'Pipita' torna a disposizione dopo diverso tempo e potrebbe comunque giocare almeno uno spezzone di gara.

Tra i convocati anche Miralem Pjanic, al netto delle voci di mercato che lo riguardano, col futuro trasferimento al Barcellona nello scambio praticamente chiuso col brasiliano Arthur. Il vero problema di Sarri sarà in difesa dove è di fatto senza terzini e con solo tre centrali a disposizione ovvero Bonucci, De Ligt e Rugani: senza gli infortunati Demiral, De Sciglio e Alex Sandro, con Danilo squalificato e Chiellini non ancora pronto, contro il Lecce i laterali saranno Cuadrado e il jolly Matuidi a sinistra.

L'elenco dei convocati:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: De Ligt, Bonucci, Rugani, Wesley

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri

