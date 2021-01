Febbraio sarà un mese cruciale per capire le ambizioni di Juventus, Inter e Milan. I bianconeri di Pirlo, i nerazzurri di Conte e i rossoneri di Pioli, infatti, saranno chiamati ad affrontare un autentico tour de force con impegni ravvicinati tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Oltre alla quantità di partite in un arco di tempo ravvicinato, colpisce la qualità dei match: ci attendono un altro derby di Milano (il terzo stagionale), un possibile doppio Inter-Juventus in semifinale di Coppa Italia , Napoli-Juventus e Porto-Juventus di Champions League.

Il ricco menù, naturalmente, non si esaurisce con Juve, Inter e Milan ma riguarda anche Atalanta, Lazio, Napol e Roma, ovvero le altre squadre italiane impegnate in Europa. L'Atalanta, per esempio, affronterà il Real Madrid agli ottavi di Champions (andata il 24) in una doppia sfida di enorme fascino, così come la Lazio cercherà l'impresa contro il Bayern Monaco campione in carica (andata il 23). Due le sfide europee per il Napoli contro il Granada (18 e 25 febbraio), così come per la Roma contro i portoghesi del Braga (18 e 25 febbraio).