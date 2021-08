Calcio

Juventus, Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

SERIE A - Manuel Locatelli si presenta in conferenza stampa alla Juventus con un paio di aneddoti divertenti sulla sua infanzia da tifoso juventino. Dal poster di Nedved all'episodio del suo famoso gol in maglia rossonera alla Juventus: "Mia nonna, juventina come poche, mi disse 'bravo Manuel, ma quello di Pjanic era regolare'".

00:02:17, 2 ore fa