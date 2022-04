Mondo del calcio in ansia per le condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, che è stato ricoverato all'Ospedale di Alessandria dopo aver accusato un malore in mattinata mentre era ad Asti, dove aveva partecipato all'evento “Giornata delle figurine”. È stato trasportato al pronto soccorso di Asti e poi trasferito all'ospedale di Alessandro dove gli è stata riscontrata un'ischemia cerebrale. Le sue condizioni sarebbero serie e si attende un bollettino medico per le 23.

Con la maglia della Juventus, Tacconi ha vinto tutto, sia in Italia che in Europa. Due Scudetti, una Coppa Italia e ancora una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa intercontinentale, una Coppa UEFA e una Supercoppa europea.

Ad

Serie A Inter-Roma, moviola: regolari i gol di Dumfries e Brozovic UN' ORA FA

Serie A Gasp non parla, il vice Gritti: "Europa? Ci crediamo fino alla fine" UN' ORA FA