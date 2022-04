Il sogno della Juventus U19 si infrange sul più bello, alle porte della finalissima di Youth League. A Nyon i ragazzi di mister Bonatti devono cedere di fronte al Benfica, che si impone ai calci di rigore (6-5), dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Decisivo l'errore dal dischetto di Soulé, all'ultima tornata.

Poteva essere "storia" e invece non è andata così per i ragazzi bianconeri che dopo aver superato il Liverpool ai quarti e l'AZ Alkmaar agli ottavi, si sono dovuti arrendere di fronte al Benfica, squadra che da anni vanta un grandissimo settore giovanile.

La cronaca

La partita è cominciata nel peggiore dei modi per i bianconeri, subito sotto nel punteggio dopo 3': errore di Bonetti in impostazione, N'Dour recupera palla e serve Neto per l'1-0. Un altro errore al 10' porta al 2-0: questa volta è Mulazzi ad agevolare il lavoro di Semedo, che infila il raddoppio alle spalle di Senko. La partita non è finita però, anzi: al 27' la Juve sfiora l'1-2 con Chibozo, che colpisce la traversa con il destro, al 35' arriva un cartellino rosso per Soares che lascia il Benfica in 10 uomini. Nella ripresa, ecco la rimonta bianconera: al 51' il gol di Chibozo, dopo il tocco in verticale di Solé, al 73' il gran destro di Turicchia sotto la traversa. Il 2-2 però rimane fino al 90' (+4'), decidono i calci di rigore: l'errore decisivo è di Soulé, che all'ultimo tentativo non centra la porta. Gli applausi sono per tutti e 22, ma a passare il turno è il Benfica.

Le formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, de Winter, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti (C), Miretti, Iling; Chibozo, Soulé. A disposizione: Scaglia, Nzouango, Hasa, Cerri, Rouhi, Turco, Sekularac. Allenatore: Andrea Bonatti.

BENFICA (4-3-3): Soares; Tomé, Araujo (C), Silva, Rodrigues; N'Dour, Jevesnak, Neto; Santos, Semedo, Moreira. A disposizione: Gomes, Ferreira, Nuno Felix Felix, Marques, Dju, Resende. Allenatore: Luìs Castro.

Arbitro: Sig. Lindhout. Assistenti: Sig. Schaap e il Sig. De Nas.

