La Juventus ha rivelato i dettagli della seconda maglia per la stagione 2020/2021. Il colore scelto è l’indaco, e nel video di presentazione compaiono Dybala, Ronaldo ed altri giocatori simbolo della prima squadra.

La stagione corrente non è ancora terminata, eppure la Juventus ha fretta di cominciarne una nuova: delle sbirciate alle nuove maglie da gara sono state concesse il 30 luglio, con il video di lancio promozionale, e nella partita con la Roma; in quell’occasione, come ormai da tradizione, i giocatori della Juventus hanno indossato la maglia per la prossima stagione, questa volta a strisce bianconere. Ma non sono strisce normali, bensì pennellate di vernice decorate d’oro.

E venerdì, poche ore prima di scendere in campo per la partita di ritorno di Champions League, il sito ufficiale della Juve ha presentato anche la maglia da trasferta. Il tema ricalca quello della prima maglia, con un pattern a schizzi di vernice che si ripropone sulle maniche. Il colore prescelto, questa volta, è l’indaco: una tinta molto elementare, priva di eccessivi arabeschi, che assomiglia all’azzurro (decisamente più brillante) della terza maglia per la stagione 2019/2020. Nel video di lancio figura la crème de la crème dei giocatori bianconeri: Dybala, Bentancur, Cristiano Ronaldo e Bonucci.

Il sito bianconero presenta la seconda maglia così:

L’unione tra il calcio e l’arte è il tema principale per la nuova maglia Juventus 2020/2021. Questo era già evidente nella prima divisa, presentata il 30 luglio, attraverso le strisce che ricalcano una pennellata, e ora, la nuova maglia da trasferta ripropone un assetto simile che si trova sulle maniche. Dunque, anche nel caso della seconda maglia, l’eleganza si fonde con il moderno, il tocco contemporaneo arricchisce un’estetica classica, definita dal colore indaco.

