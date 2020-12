Il premio Golden Foot Prestige - riconoscimento dedicato esclusivamente ad un Presidente ancora in attività che si sia distinto per i risultati conseguiti, raggiungendo con la sua squadra traguardi ambiziosi - è andato invece ad Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, squadra capace di vincere il nono scudetto consecutivo in Italia. Vecchia Signora esagerata, dunque, in quest'ultima edizione del Golden Foot.